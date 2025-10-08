北海道函館市で自転車がダンプカーにはねられる事故がありました。自転車の男性が意識がもうろうとした状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。事故があったのは函館市松陰町の交差点です。１０月８日午前９時４０分ごろ、通行人から「音がして振り向いたらダンプの下に自転車があった」と１１０番通報がありました。この事故で、自転車に乗っていた中尾豊さん７３歳が、意識がもうろうとした状態で病院に搬送