自民党の高市早苗総裁と国民民主党の玉木雄一郎代表は8日、国会内で面会し、「年収の壁」引き上げやガソリン税の暫定税率廃止などを盛り込んだ昨年12月の自民、公明、国民の3党合意の速やかな実施を改めて確認した。