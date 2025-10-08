非常に強い台風２２号が９日午前に最接近することに伴い、気象庁は８日午後４時５０分、東京・伊豆諸島の八丈町と青ヶ島村に暴風と波浪の特別警報を発表した。東京都で台風接近による暴風や波浪の特別警報が出されるのは、特別警報の発表が始まった２０１３年以降、初めてという。同庁によると、台風は午後３時現在、青ヶ島の南西約３００キロを時速２０キロで暴風域を伴いながら北北東に進んでいる。中心気圧は９３５ヘクト・