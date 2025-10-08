ベイカレント・クラシック・レクサスの開幕を前に記者会見する金谷拓実＝8日、横浜CC神奈川県の横浜CCで9日に開幕する米男子ゴルフツアーのベイカレント・クラシック・レクサスの出場選手が8日、会場で最終調整し、同ツアーを主戦場とする金谷拓実は「気負い過ぎず、いつもと同じような気持ちでプレーできたらいい」と冷静に意気込んだ。欧州ツアーで戦う中島啓太は「日本でプレーする機会は今年は1回のみなのですごく楽しみ」