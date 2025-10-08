世界最高峰のエベレストで、猛吹雪により、およそ900人の登山客らが一時、立ち往生しました。AP通信などによりますと、中国・チベット自治区のエベレストのキャンプ地で4日から猛吹雪が発生し、およそ900人の登山客らが一時、標高4900メートルを超える地点で立ち往生しました。6日には数百人規模の救助隊が山に入り、救助活動を行ったということです。登山客の中には低体温症を患った人もいましたが、7日までに全員が無事、下山し