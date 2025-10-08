◇MLB カブス-ブリュワーズ(日本時間9日、リグリー・フィールド)ナ・リーグ地区シリーズ第3戦を前に、カブスのクレイグ・カウンセル監督が逆転突破へ意気込みを語りました。今永昇太投手が2被弾し敗れるなど敵地でブリュワーズに連敗したカブスは、地区シリーズ突破へは3連勝が絶対条件。崖っぷちまで追い込まれた状況で、本拠地・シカゴに戻ってきました。ワイルドカードシリーズでも負けたらシーズン終了という試合をものにし、