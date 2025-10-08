俳優の高橋英樹（81）が8日、自身のブログを更新。“おじいちゃんの顔”にじむ、孫への“読み聞かせ”ショットを披露した。【写真】“おじいちゃんの顔”にじませ絵本の読み聞かせを行う高橋英樹＆孫の2ショット「時々ジイジバアバは孫ちゃんに本を読みます先日は下の孫ちやんに読み聞かせをしました」（原文ママ）とつづり、娘でフリーアナウンサー・高橋真麻（43）の長男（2）との写真をアップ。「おもちゃが可愛い年頃で