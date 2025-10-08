中国メディアの海報新聞によると、陝西省漢中市洋県にある龍吟峡の近くで5日朝、川を渡ろうとする1頭の野生のジャイアントパンダが観光客らに目撃された。パンダは向こう岸を見渡して渡ろうとしたが、強い流れに阻まれ諦めた。その後、100メートルほど上流まで移動し、斜面を登って林の中へ入っていった。この場所は秦嶺山脈の南の奥地にあり、野生のパンダが姿を見せたことはこれまでにもあったが、今年に入ってからは初めてだと