ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が7日（日本時間8日）、8日（同9日）に行われるフィリーズとの地区シリーズ第3戦に向けた会見に出席。佐々木朗希投手をクローザーの1番手として考えていることを明かした。チームは敵地で連勝し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけている。 ■「間違いなく最優先の選択肢」 救援投手として急速に存在感を高めている佐々木は