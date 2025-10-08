ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > アフリカとの交流を推進する「ホームタウン」撤回 JICA理事長「大変… JICA 移民 ODA アフリカ 時事ニュース 共同通信 アフリカとの交流を推進する「ホームタウン」撤回 JICA理事長「大変残念」 2025年10月8日 19時22分 リンクをコピーする インタビューに答える国際協力機構の田中明彦理事長国際協力機構（JICA）の田中明彦理事長が8日までに共同通信のインタビューに応じ、アフリカとの交流を推進する「ホームタウン」構想の撤回について「移民導入や犯罪増加など客観的に裏打ちのない言説と結び付いてしまい、大変残念だ」と語った。政府開発援助（ODA）など国際協力を巡り「日本への信頼を向上させ、長期的に国益増進に貢献してきた」と意義を訴えた。ODAは1954 記事を読む おすすめ記事 【総裁選】ひろゆき氏、高市新総裁誕生で「何も始まってないのに日本を悲観してる人」に疑問 2025年10月4日 18時0分 【為替】高市新総裁の米ドル／円への影響は？ 2025年10月6日 9時0分 山本由伸に謝罪「僕の失策のせいで」 テオが繰り返した言葉…明かしたハグの裏側 2025年10月2日 18時3分 田村淳、ロンブー解散の理由をテレビ初告白「ずっとモヤモヤがあった」 相方・亮を吉本に戻すための計画も…まさかの結末に 2025年10月2日 0時23分 落合博満氏 「新しい野球の始まり」 日本ハム・新庄監督は「思い描いた通りの野球を実践してきた」 2025年10月6日 20時5分