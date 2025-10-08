韓国との強化試合に臨むメンバーを発表し、ポーズをとる野球日本代表の井端監督＝8日、東京都内来月15、16日に東京ドームで韓国と強化試合を行う野球日本代表のメンバーが8日に発表され、岡本和真内野手（巨人）伊藤大海投手（日本ハム）森下翔太外野手（阪神）ら28人が選ばれた。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向けた見極めの場となる。井端弘和監督は東京都内で記者会見し「競争が第一。（WBCでは）