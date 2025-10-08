¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­Â¼ÍõÎ¤¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ 1Ç¯´Ö¤Ç10¥­¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦Í­Â¼¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û10¥­¥í¸ºÎÌ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼Í­Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10¥­¥í¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤¸¤á¡¢¸ºÎÌÁ°¤È¸ºÎÌ¸å¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤È¤¤¤¦ÉþÁõ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸ºÎÌÁ°¸å¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÊÑ²½¤ÏÌÀ¤é¤«¡£Í­Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤Ï¥¸