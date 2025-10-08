台風のたまご“熱帯低気圧”が発生新たな台風へ発達する見込み 気象庁によりますと、フィリピンの東にある熱帯低気圧は今後２４時間以内に新たな台風に発達する見込みだということです。 【画像を見る】この先「台風のたまご」はどうなる？予想図を見る 熱帯低気圧はきょう（８日）午後０時、フィリピンの東にあって、1時間に３５キロの速さで西北西へ進んでいます。 中心気圧は１００４ヘクトパスカル、最大風速は１５メ