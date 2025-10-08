¡Ö¥ì¡¼¥¹¤«¤éÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×ÂçÃÀ¥É¥ì¥¹»Ñ½÷Í¥¤ÎÃæÃ«Èþµª(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÆ©¤±Æ©¤±¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¶½Ê³¤âÎä¤á¤ä¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜ¤ØÌá¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö10·î5Æü¤è¤ê¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Î°ú¤Ã±Û¤·¸ø±é¤¬¡¢¾åÌî¤ÎÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤­²»³Ú¤Ë¤Æ¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¸½¼Â¤òËº¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡×¤ÎÇò¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î