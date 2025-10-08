¡Ö»º¸å¤È¤Ï¡Ä¡©¡ª¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È¤Î·ëº§¡¢9·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î?¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹»Ñ?¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Öwedding♡¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNGT48¤Î²®ÌîÍ³²Â¡£¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»º¸å1¥«·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£À¨¤¤¤Í¡¢Í³²Â¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö