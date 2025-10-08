野球日本代表の強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」（11月15、16日）に臨む「侍ジャパン」のメンバーが8日発表され、ソフトバンクから松本裕樹投手（29）、牧原大成内野手（32）、野村勇内野手（28）が選出された。初選出の松本裕は「初めてなので光栄に思います。やることは変わらないのでその中で結果を残せるように頑張っていきます」と話した。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）以