数々の日本タイトルを持つドラコンプロの三隅直人が自身のインスタグラムを更新。「史上初!!」と勢いよく書き始めると、10月初めに米国サウスカロライナ州で開催されたULD(アルティメットロングドライブ）世界選手権で連覇を達成したことを嬉しそうに投稿した。【連続写真】ヘッドスピードは驚異の70m/s！ 三隅直人、驚愕のスイング写真三隅が出場したのは年齢制限のないオープン部門と、35歳以上の選手が参戦できる＋35部門の2つ