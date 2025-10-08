日本野球機構(NPB)は8日、9月度の「スカパー！ファーム月間MVP賞」の受賞選手を発表。イースタン・リーグからは楽天の平良竜哉選手、ウエスタン・リーグからはオリックスの杉澤龍選手が選出されました。平良選手は2022年ドラフト5位でNTT西日本から入団しました。育成契約となって迎えた今季、9月は20試合に出場して打率.338をマーク。リーグトップの27安打、7盗塁、15得点の好成績を残し、リードオフマンとして活躍しました。杉澤