8日朝、秋田県大仙市の路上で82歳の女性がクマに襲われてケガをしました。その瞬間を防犯カメラが捉えていました。大仙市長野にある事業所に設置された防犯カメラの映像です。午前7時前、歩行中の女性の背後から突然、クマが襲い掛かりました。その後、女性は後ろから走ってきた車の運転手に助けられ、近くのコンビニエンスストアの店員を通じて消防に通報しました。警察と消防によりますと、8日午前7時前、散歩をしていた近所に住