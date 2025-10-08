電気自動車（＝EV）の市場で価格競争が激しくなる中、日産自動車は8年ぶりの全面改良となる新型「リーフ」を発表しました。【映像】走行時の様子＆「リーフ」の外装新型「リーフ」は、空気抵抗を受けにくいデザインにしたり、バッテリーから出る熱を暖房に活用することで、1回の充電で走れる距離が約700kmに伸びました。価格は前のモデルより7万円ほど安い、約518万円からです。EVをめぐっては国内の新車販売に占める比率が