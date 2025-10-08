左から石井準一氏、磯崎仁彦氏、山本順三氏自民党の松山政司参院議員会長は8日の記者会見で、参院幹事長に石井準一参院国対委員長を起用すると発表した。石井氏の後任には磯崎仁彦元官房副長官を充てる。参院政審会長には、派閥裏金事件に関係した旧安倍派の山本順三元国家公安委員長を据える。参院幹事長は、松山氏が7月に参院議員会長に就任してから空席となっていた。