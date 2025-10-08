野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が８日、都内で会見を行い、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ドーム）の代表メンバー２８人を発表した。同監督は以前から「来年のＷＢＣを見据える非常に大事な２試合になる。当然、３月を意識したメンバー選考になると思います」と話し、本戦ではメジャー選手中心の編成を明言していた。順当なら「投手兼ＤＨ」の大谷を軸に