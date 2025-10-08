今年8月に、群馬県太田市の神社からさい銭を盗んだ疑いで40歳の無職の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の男(40)です。男は、8月14日午前2時過ぎ、群馬県太田市の神社のさい銭箱からさい銭約4万円を盗んだ疑いが持たれています。男は、9月18日に横領の疑いで逮捕されていて、その余罪捜査で今回の件について自供したということです。警察の調べに対し、男は容疑を一部否認しているということです。