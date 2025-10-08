韓国の通信社のニュース1が7日に発表した「イチオシ」ランキングで、歌手G−DRAGONがK−POPアイドル部門で1位となった。最近2週間の注目度を分析したもので、2位はBLACKPINK、3位にaespa（エスパ）、4位にSEVENTEEN、5位にENHYPEN（エンハイプン）が入った。G−DRAGONは今回の集計でも「スター・イチオシ」K−POPアイドル部門1位になり、10回連続でトップの座を守った。ニュース1は「現在、ワールドツアーを行っており、20日に大阪