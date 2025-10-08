ヤンキースは７日（日本時間８日）に本拠地ニューヨークでのブルージェイズとのア・リーグ地区シリーズ（ＡＬＤＳ＝５回戦制）第３戦に、アーロン・ジャッジの今年のポストシーズン（ＰＳ）初アーチとなる３ランなどで、９―６で逆転勝ちして、対戦成績を１勝２敗とした。負けたら敗退の一戦で先発マウンドに上がったのは今季３３試合に先発し、キャリハイの１８勝（９敗）を挙げた左腕のロドンだった。しかし、初回一死一塁で