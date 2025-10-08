日本野球機構とＮＰＢエンタープライズは８日、今年の１１月に行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１１月１５、１６日＝東京ドーム）に出場する日本代表２８人を発表した。西武からは隅田知一郎投手（２６）、平良海馬投手（２５）の２選手が選出された。２３年のアジアチャンピオンシップ、昨年のプレミア１２にも選出されている隅田は「チャンスがあれば出場したいと思っ