女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が、不調について言及した。今週は国内ツアー「スタンレーレディスホンダ」（１０日開幕、静岡・東名ＣＣ）に出場する渋野は、主戦場の米ツアーで苦しい戦い続く。トップ１０入りはわずか１回で、現在は中止となった試合を挟んで４戦連続予選落ち。ポイントランキングは１０４位と低迷している。８日の取材対応で渋野は「今年は試合になるとリズム感が崩れてしまって、固まってし