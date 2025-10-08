H3ロケット8号機が、12月7日に種子島宇宙センターから打ち上げられることが分かりました。 JAXA=宇宙航空研究開発機構は、H3ロケット8号機を、12月7日午前11時30分から午後0時半までの間に種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。 8号機には、スマートフォンなどの位置情報の精度を高めるための日本版GPS衛星「みちびき5号」が搭載されます。 H3は、JAXAと三菱重工業が低コスト化などを目的に開発