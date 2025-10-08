【あの頃、テレビドラマは熱かった】#9ドル箱に押し上げた原点は“ネット”の力「LOVE＆PEACE」（1998年／日本テレビ系）◇◇◇1998年もフジテレビのドラマは強かった。反町隆史の「GTO」は全話平均28.5％でこの年の全体でトップ、江角マキコの「ショムニ」と深田恭子＆金城武の「神様、もう少しだけ」はともに18％台スタートから最終回28％台と盛り上がり、平均で軽々20％超え。いずれも看板枠の月9以外の枠だ