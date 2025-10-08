【小沢コージ クルマは乗らなきゃ語れない】【写真】スズキ eビターラ「399万円」の衝撃！インド生産、中国電池というニッポンEVの新しい勝ち筋がココにスズキ クロスビー（車両価格：￥2,157,100／税込み〜）◇◇◇予想以上にカッコイイじゃん！ 名目的にはマイナーチェンジだが、今後日本市場を変えるかもしれないパワフルな新型コンパクトが先週登場した。それは新型スズキ クロスビー。8年前の2017年末に