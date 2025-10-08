谷口彰悟 (C)SANKEI サッカー日本代表が10月6日、パラグアイ代表（10日、大阪吹田）、ブラジル代表（14日、東京）との国際親善試合に向けて千葉市内で調整を開始。 ケガ人続出の守備陣にDF谷口彰悟（シントトロイデン）が復帰し、「ピッチ内外で存在感を出していけたら」と約1年ぶりの代表戦に意欲を示した。 「素直に、ここにまた戻ってこられてうれしい」代表合宿初日の練習後、谷口は言った。 34歳のセンターバ