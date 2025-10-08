前リバプール主将のジョーダン・ヘンダーソン（３５）が今週と来週にかけて行われるイングランド代表チームに招集され、英メディアの取材に応じ、サウジアラビア移籍について「この２年間、いくつかタフ（辛い）な思いをした」と語り、当時の苦渋を明らかにした。ＢＢＣを始め、複数の英メディアが報じたところによると、２０２３年７月にサウジ・プロリーグのアルイテファクに破格の年俸１８２０万ポンド（約３７億８５６０万