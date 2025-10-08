Photo: Simon Emmett Amazon Musicは、イギリスのロックバンド「オアシス」の来日公演を記念して、渋谷・MIYASHITA PARK内にてポップアップ体験「Amazon Music Room」を10月11日から11月2日まで開催する。 会場では、90年代のUKロックファンの部屋をイメージしたフォトブースを設置。当時のカルチャーを感じる空間で撮影を楽しむことができる。展示スペースには、Amazon.co.jp限定のオアシス新商