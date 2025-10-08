日本時間１５時００分にスウェーデン消費者物価指数（CPI）（速報値）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（速報値）（9月）15:00 予想0.2%前回-0.4%（前月比) 予想1.0%前回1.1%（前年比) 予想0.3%前回-0.2%（除く住宅ローン・前月比) 予想3.2%前回3.2%（除く住宅ローン・前年比)