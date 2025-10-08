松本市の「サンプロ アルウィン」で鉄骨の一部が落下したことを受け、サッカーJ3、松本山雅FCは12日に予定していたホームゲームを延期すると発表しました。松本山雅FCの本拠地、松本市の「サンプロ アルウィン」では、今月2日、バックスタンド側の照明を支える長さおよそ11メートルの鉄骨の一部が観客席に落下しているのが見つかり、当面、利用が停止されています。このため、松本山雅FCは8日、12日に予定