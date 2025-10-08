Jリーグは8日、12日に長野県松本市のサンプロアルウィンで予定されていたJ3の松本―宮崎を中止すると発表した。松本の本拠サンプロアルウィンで鉄骨部材が客席に落下する事案が発生。長野県から3日以降のスタジアム使用禁止措置が講じられており、クラブおよび施設管理者による協議の結果、12日のスタジアム利用が困難なため中止を決定したという。代替開催日は未定で決定次第、発表される。また、松本はスタジアム利用再開