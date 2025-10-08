天皇皇后両陛下が「第44回全国豊かな海づくり大会」に出席するため11月8日から9日まで三重県を訪問されると、宮内庁が発表しました。初日（11月8日）は、新幹線と臨時専用列車を乗り継いで三重・鳥羽市に入り、鳥羽水族館を訪問されます。館内では生物多様性の保全活動について説明を受けるほか、ラッコやジュゴンなどを鑑賞されるということです。2日目（11月9日）は、志摩市の阿児アリーナで開催される「第44回全国豊かな海づく