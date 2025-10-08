世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。10月7日（火）に放送された同番組では、永野が地元への複雑な思いを吐露。さらに、上京してからすべてが始まったという永野が、自身を33歳だと言い出し…。【映像】「これ流行りかねないですよ」永野の突飛な提案をくるまが評価!?売れる前は、地元に帰って友人と食事をした際に常に奢ら