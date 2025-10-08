旧築地市場跡地（東京・中央区）の再開発構想が明らかになり、江戸の水辺文化を受け継ぐ、新たな国際交流拠点として再生が進みます。計画の目玉・新たなランドマークとして期待されるのは、約5万人を収容できる屋内全天候型のマルチスタジアム（大規模集客・交流施設）です。さらに、最高高さ約210メートル規模のホテル棟（MICE機能）やライフサイエンス複合棟など、9棟からなる複合施設が建設される計画案です。舟運、ヘリポート