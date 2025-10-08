午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６５２、値下がり銘柄数は９１０、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、水産・農林、保険、銀行など。値下がりで目立つのはゴム製品、精密機器、化学など。 出所：MINKABU PRESS