河西工業 [東証Ｓ] が10月8日後場(14:45)に決算を発表。25年3月期の連結最終損益は91.8億円の赤字(前の期は15.5億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、26年3月期は20億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。7期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は50.3億円の赤字(前年同期は7.2億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業利益率は前年同期の2.9％→4.3％に改善した。 株探ニュー