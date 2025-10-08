STU48の内海里音が、1st写真集をリリースした。5年間の活動でシングル選抜メンバーを2度経験し、グループの中心メンバー入りを視野に入れた今、ターニングポイントを迎えた彼女の人となりと心の機微に迫る。▪️自己肯定感が低かったSTU48の2期生として加入した内海里音は、盛り塩の習慣があるという。発売中の1st写真集「ハートのGPS」の刊行が決まってからは「今まではスーパーに売っている粗塩だったんですけ