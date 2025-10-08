2020年以来5年連続、秋葉原で「プリティーシリーズ」のイベントを実施してきたグルーヴガレージが、今年もボークス秋葉原ホビー天国2、7F特設スペースにて、2025年10月11日(土)〜10月26日(日)に恒例の物販イベントを開催することが決定した。今回のイベントタイトルは「ハートデビデビパーティー」で、登場するのは、らぁら、ファルル、あろま、みかん、のん、ぴのんの6人。会場では、本イラストを使用した新商品のほか、プリパラ