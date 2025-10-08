Image: Shutterstock Lifehacker 2025年9月11日掲載の記事より転載 Meta社の広告プラットフォームが、再びマルウェア配布の温床として利用されています。今回確認されたのは「Brokewell」として知られるAndroid向けスパイウェアで、Facebook上の悪質な広告キャンペーン（マルバタイジング）を通じて拡散されています。セキュリティ企業Bitdefenderの研究者によると、サイバー犯罪者たちは、