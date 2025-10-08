2025年10月6日、浙江電視台の微博アカウント「銭江視頻」は、事実上引退状態にある中国の卓球選手の張継科（ジャン・ジーカー）が試合に対する考えを話す動画を発信したことを伝えた。記事によると、張は動画の中で「トップクラスのアスリートは、試合を楽しむということはできないが、試合することを熱愛している」とコメント。その理由について「アスリートは成績のレベルが高くなるほど世界から注目されるようになる。プレッシ