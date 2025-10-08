ＩＫホールディングス [東証Ｓ] が10月8日後場(14:55)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比4.8倍の6300万円に急拡大し、6-11月期(上期)計画の2億2000万円に対する進捗率は前年同期の13.1％を上回る28.6％に達した。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.3％→1.8％に改善した。 株探ニュース