Uber Japanは10月7日、「Uber Taxi」のサービスを熊本県熊本市などで開始した。10月14日からは、島根県出雲市で新たに開始する。10月中には秋田県秋田市でもサービスを拡大する予定。島根・熊本でサービス開始新たにサービスを開始・拡大するエリアは、熊本県の熊本市、合志市、菊陽町、益城町、嘉島町(10月7日開始)、島根県の出雲市(10月14日開始予定)、秋田県の秋田市(10月中開始予定)。今回のサービス開始により、「Uber Taxi」