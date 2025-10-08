8日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝152円41銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円79銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝177円05銭前後と1円18銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース