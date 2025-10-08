阪神・坂本誠志郎捕手（31）が8日、11月15、16日に行われる侍ジャパン強化試合・韓国戦（東京ドーム）に臨む侍ジャパンのメンバーに、初選出された。プロ10年目の今季は117試合に出場し、108試合は先発でマスクをかぶった。猛虎の正捕手としてリーグ制覇に貢献。プロでは初めての侍ジャパン入りに「凄い光栄なことだと思いますし、いろんな選手と一緒にやることにもなると思うので、野球人としていろんな刺激をもらいながら、