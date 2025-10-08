打撃不振で2軍調整を続けていたDeNA・梶原が8日、CSへ向けて状態の良さをアピールした。日本通運との練習試合（横浜）に「1番・右翼」でスタメン出場。相手先発で今秋ドラフト候補の冨士隼斗投手に対し、初回は13球粘って四球を選んだ。2回2死三塁では、三遊間に適時内野安打を放った。4年目の今季は開幕スタメンに名を連ねるも、打撃不振で3度の2軍落ち。シーズンの打率は・245に終わった。8月29日に出場選手登録を抹